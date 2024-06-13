Нет скамейки - нет алкашей: в Сочи пенсионер решил бороться с уличными пьяницами радикальными методами

Нет скамейки - нет алкашей: в Сочи пенсионер решил бороться с уличными пьяницами радикальными методамиВ Сочи методы борьбы с многочисленными алколичностями на улицах приобретают все более радикальный характер.
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