«Мы находимся в полноценной блокаде»: Варданян заявил об ухудшении ситуации в Нагорном Карабахе после перекрытия единственной дороги в Армении

Государственный министр непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Рубен Варданян сравнил перекрытие газа в НКР со стороны Азербайджана, а также блокировку единственной дороги, соединяющей Республику с Арменией, с блокадой Ленинграда в 1941-м году.