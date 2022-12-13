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«Мы находимся в полноценной блокаде»: Варданян заявил об ухудшении ситуации в Нагорном Карабахе после перекрытия единственной дороги в Армении

«Мы находимся в полноценной блокаде»: Варданян заявил об ухудшении ситуации в Нагорном Карабахе после перекрытия единственной дороги в Армении

Государственный министр непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Рубен Варданян сравнил перекрытие газа в НКР со стороны Азербайджана, а также блокировку единственной дороги, соединяющей Республику с Арменией, с блокадой Ленинграда в 1941-м году.

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