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Зима в Москве начнется в марте: синоптики сделали свой прогноз

Зима в Москве начнется в марте: синоптики сделали свой прогноз

Март может удивить москвичей зимними морозами. Такое развитие событий после аномально теплой зимы в разговоре с Агентством «Москва» допустил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

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