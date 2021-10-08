Эксперты Bank of America заявили, что дефицит газа сохраняется, несмотря на слова Путина

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Мировой рынок газа продолжает испытывать дефицит, несмотря на слова президента России о возможном увеличении поставок, отмечают эксперты Bank of America (BofA).
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