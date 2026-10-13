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МИД Уругвая исключил восстановление дипотношений с Венесуэлой

МИД Уругвая исключил восстановление дипотношений с Венесуэлой

Дипломатические отношения с Венесуэлой не будут восстановлены, пока у власти находится Дельси Родригес, заявил глава МИД Уругвая Марио Любеткин 13 октября в интервью бразильской газете «Фолья де Сан-Паулу».

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