МИД Уругвая исключил восстановление дипотношений с Венесуэлой

Дипломатические отношения с Венесуэлой не будут восстановлены, пока у власти находится Дельси Родригес, заявил глава МИД Уругвая Марио Любеткин 13 октября в интервью бразильской газете «Фолья де Сан-Паулу».
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