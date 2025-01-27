Туск раскритиковал слова Маска о внимании к чувству вины немцев за прошлое

Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил резкую критику в адрес американского миллиардера Илона Маска, который на недавнем предвыборном мероприятии партии «Альтернатива для Германии» (AFD) заявил, что современные немцы не должны испытывать вину за преступления нацистов.