Туск раскритиковал слова Маска о внимании к чувству вины немцев за прошлое

Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил резкую критику в адрес американского миллиардера Илона Маска, который на недавнем предвыборном мероприятии партии «Альтернатива для Германии» (AFD) заявил, что современные немцы не должны испытывать вину за преступления нацистов.
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