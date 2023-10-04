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Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    А для чего печать всякую подобную хрень? Модераторы? Вы что творите?Goldbergs Renewed...

One Piece EP Wants Jamie Lee Curtis to Play Dr. Kureha in Season 2: ‘At This Point, We’re Writing for Her’

One Piece EP Wants Jamie Lee Curtis to Play Dr. Kureha in Season 2: ‘At This Point, We’re Writing for Her’

Could Jamie Lee Curtis really cross paths with Monkey D. Luffy and the Straw Hat Pirates? Not only is this encounter possible, but according to One Piece co-showrunner Matt Owens, it’s practically a done deal.

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