В четверг, 15 октября, филиал «Россети Центр и Приволжье» – «Кировэнерго» проведет День клиента. В ходе него жители региона могут проконсультироваться по вопросам технологического присоединения к электрическим сетям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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