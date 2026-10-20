Жители поселка неоднократно сообщали о проблемах в "Россети" и аварийные службы Жители Казенной Заимки в Барнауле пожаловались на постоянные перебои с электричеством, из-за которых, по их словам, выходит из строя бытовая техника.
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