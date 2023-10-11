В России создали дрон "Тубус" для уничтожения артиллерии в глубине фронта

Российские ученые разработали новый беспилотный летательный аппарат под названием "Тубус", который обладает высокой скоростью и предназначен для уничтожения бронированной техники и артиллерии противника на фронте.
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