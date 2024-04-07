"Просто так её уволить нельзя". В правительстве готовится революционная отставка?

В правительстве, вероятнее всего, уже готовится революционная отставка. Считается, что главным кандидатом на вылет станет вице-премьер Татьяна Голикова, однако эксперты говорят, что просто так её уволить нельзя.
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