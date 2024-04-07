"Просто так её уволить нельзя". В правительстве готовится революционная отставка?

Россияне рыдают от оптимизации в сфере медицины! И проклинают тех, кто это устроил!

АС

Александр Сысоев

Главный недостаток Голиковой, на каком бы посту она не находилась, она не любит и презирает народ. И мысленно она уже давно живет в Испании.