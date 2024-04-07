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Царьград

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"Просто так её уволить нельзя". В правительстве готовится революционная отставка?

"Просто так её уволить нельзя". В правительстве готовится революционная отставка?

В правительстве, вероятнее всего, уже готовится революционная отставка. Считается, что главным кандидатом на вылет станет вице-премьер Татьяна Голикова, однако эксперты говорят, что просто так её уволить нельзя.

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Комментарии
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Евгений Петров
Медицину развалила, социалку загубила, на рею
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10 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
Россияне рыдают от оптимизации в сфере медицины! И проклинают тех, кто это устроил!
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4 час.
АС
Александр Сысоев
Главный недостаток Голиковой, на каком бы посту она не находилась, она не любит и презирает народ. И мысленно она уже давно живет в Испании.
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4 час.

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