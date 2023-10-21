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First Turkey: из Турции нельзя улететь без оскорбительного для Израиля пароля (ФОТО)

First Turkey: из Турции нельзя улететь без оскорбительного для Израиля пароля (ФОТО)

При отлете из Турции пассажиры сталкиваются с политическим демаршем со стороны местного населения. Как сообщает ТГ-канал «Первый турецкий» (First Turkey), в Новый аэропорт Стамбула нельзя попасть, не озвучив оскорбительный для Израиля «пароль».

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