БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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В Череповце на 2 года посадили многодетного отца, раскидавшего буянивших на улице армян. Справедливость по российски.

В Череповце на 2 года посадили многодетного отца, раскидавшего буянивших на улице армян. Справедливость по российски.

Фото из открытых источников Здравствуйте, уважаемые читатели. Я много раз писал об очень странной судебной системе в нашей стране.

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