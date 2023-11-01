Глава Пентагона Остин: РФ победит, если США перестанут поддерживать Украину

Россия одержит победу в конфликте, если США перестанут финансово поддерживать Украину. Такое заявление сделал глава Пентагона Ллойд Остин на слушаниях по ассигнованиям сената конгресса США, трансляцию вел официальный сайт Минобороны США.
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