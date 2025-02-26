Когда яблоки и гречка не помогут: как поднять гемоглобин, если у вас анемия

Далеко не всегда проблема сниженного гемоглобина связана с тем, что не хватает железа в пище. И при анемии основная проблема не в том, что вы вечно вялый, бледный и сонливый: вашему телу, от головы до пяток, не хватает жизненно важного для каждой клетки кислорода.
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