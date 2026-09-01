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Прораб Днепропетровщины

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Модульное строительство и «цифровой» крепеж: как добиться максимальной точности

Модульное строительство и «цифровой» крепеж: как добиться максимальной точности

10-этажный жилой дом за сутки: то, что еще несколько лет назад было скорее рекламным трюком, чем работающей технологией, сегодня становится мейнстримом.

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