Модульное строительство и «цифровой» крепеж: как добиться максимальной точности

10-этажный жилой дом за сутки: то, что еще несколько лет назад было скорее рекламным трюком, чем работающей технологией, сегодня становится мейнстримом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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