Отдел международных связей ЦК КПК ознакомил представителей Африки с духом 3-го пленума ЦК КПК 20-го созыва

Чанша, 24 июля /Синьхуа/ -- Свыше 200 иностранных гостей из более чем 50 африканских стран в среду в городе Чанша /провинция Хунань, Центральный Китай/ приняли участие в брифинге, посвященном духу 3-го пленума Центрального комитета Коммунистической партии Китая /ЦК КПК/ 20-го созыва.