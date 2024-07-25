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Китай

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Отдел международных связей ЦК КПК ознакомил представителей Африки с духом 3-го пленума ЦК КПК 20-го созыва

Чанша, 24 июля /Синьхуа/ -- Свыше 200 иностранных гостей из более чем 50 африканских стран в среду в городе Чанша /провинция Хунань, Центральный Китай/ приняли участие в брифинге, посвященном духу 3-го пленума Центрального комитета Коммунистической партии Китая /ЦК КПК/ 20-го созыва.

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