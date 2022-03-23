Зайон Уильямсон опубликовал видео с потрясающим данком на тренировке

Зайон Уильямсон опубликовал видео с потрясающим данком на тренировке

Форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон, пропускающий сезон из-за травмы, опубликовал видео, на котором он во время тренировки вколачивает сверху с навесом от щита и переводом мяча между ног.

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