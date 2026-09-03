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Аргументы и Факты

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Глава украинского МИД Сибига дал интервью на русском языке

Глава украинского МИД Сибига дал интервью на русском языке

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига дал интервью казахстанскому изданию Ulysmedia. Видео разговора с политическим деятелем было опубликовано на видеохостинге YouTube.

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