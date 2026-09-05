Евросоюз крупно подставил Армению – теперь ее исключение из ЕАЭС стало неизбежным.

АВТОР: Никита Попов 2 сентября Совет Евросоюза принял решение одобрить предложение Еврокомиссии о либерализации торговли с Арменией для порядка 80% ее экспортной продукции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Иррационально и н...
- «Певекское сухое»...
- «Бесплатный телев...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым