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«360»: Киркоров после «голой» вечеринки отправился в зону СВО

«360»: Киркоров после «голой» вечеринки отправился в зону СВО

Король российской эстрады Филипп Киркоров, столкнувшийся с недолгим бойкотом после участия в скандальной «голой» вечеринке блогерши Насти Ивлеевой в московском клубе «Мутабор», приехал в зону специальной военной операции.

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