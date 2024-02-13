«360»: Киркоров после «голой» вечеринки отправился в зону СВО

Король российской эстрады Филипп Киркоров, столкнувшийся с недолгим бойкотом после участия в скандальной «голой» вечеринке блогерши Насти Ивлеевой в московском клубе «Мутабор», приехал в зону специальной военной операции.
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