Вучич назвал безумием победу боксера из Алжира над итальянкой на Олимпиаде

Очередной скандал произошел на Олимпийских играх в Париже. Ситуацию с боксером Иманом Хелифом из Алжира и итальянской спортсменкой Анджелой Карини прокомментировал президент Сербии Александр Вучич, выступая перед СМИ.
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