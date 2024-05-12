Политологи назвали главную интригу курганских выборов губернатора

В Курганской области истекает срок полномочий губернатора, и в связи с этим пройдут новые выборы. По мнению политологов, главная интрига — будет ли в них участвовать действующий глава региона Вадим Шумков.
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