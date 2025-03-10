Царьград ФОТО: Christian Ohde/imago stock&people/Globallookpress Обстановка на мировой арене в последние несколько недель кардинально изменилась – США полностью прекратили поставки любого вооружения на Украину, провели переговоры с Россией, а Трамп лично унизил Зеленского на весь мир, помимо этого США встали на сторону России и проголосовали против резолюции ООН, осуждающей действия нашей страны.