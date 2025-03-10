Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 312 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария
    Эти мэры,выдающие сертификаты чужестранцам,имеют по несколько квартир,и не желают давать коренным жителям сертификаты..."Вы же сами их на...
  • александр
    ставьте  за свои деньги.  а берии не хотите памятники состряпать?Памятник Сталину ...
  • Alex Nемо
    Магазин пуст - значит стрелял по русским до упора - таких расстреливать на месте! Даже если он ранен! Террористов в п...ВСУ начали массов...

Являются ли США нашим партнёром? Только факты. Без пропаганды

Являются ли США нашим партнёром? Только факты. Без пропаганды

Царьград ФОТО: Christian Ohde/imago stock&people/Globallookpress Обстановка на мировой арене в последние несколько недель кардинально изменилась – США полностью прекратили поставки любого вооружения на Украину, провели переговоры с Россией, а Трамп лично унизил Зеленского на весь мир, помимо этого США встали на сторону России и проголосовали против резолюции ООН, осуждающей действия нашей страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх