Как ИИ мир захватывает и кому на самом деле это нужно.

Вместо эпиграфа анекдот: Ученые выяснили, что на самом деле вместо ИИ-помощника «Алиса» на все вопросы пользователей отвечает Анатолий Вассерман.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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