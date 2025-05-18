«Поза горы» и «приветствие солнцу»: как правильно заниматься йогой на балконе или в парке

Йога и медитация — древние дисциплины, которые не только способствуют физическому оздоровлению, но и помогают наладить глубокую связь с природой, что, в свою очередь, наполняет нас жизненной энергией и спокойствием.
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