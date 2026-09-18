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Татар-информ

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Явка на выборах депутатов Госдумы составляет 4,84% – ЦИК РФ

Явка на выборах депутатов Госдумы составляет 4,84% – ЦИК РФ

Явка на выборах депутатов Государственной Думы после запуска экранов слежения за ходом голосования составляет 4,84%.

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