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Митома мог перейти в «Динамо» до «Брайтона», заявил Гафин: «Зарплату запросили колоссальную, в 10 раз больше, чем получал до этого»

Митома мог перейти в «Динамо» до «Брайтона», заявил Гафин: «Зарплату запросили колоссальную, в 10 раз больше, чем получал до этого»

Об этом рассказал член совета директоров московского клуба Дмитрий Гафин. – Кто из звезд АПЛ мог перейти в «Динамо»? – Митома.

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