В сети появились фотографии Кейт Миддлтон из больницы, которые вызвали беспокойство: «О ней не принято особо говорить…»

В марте этого года Принцесса Уэльская вышла на связь с народом с печальным заявлением. Королевская особа рассказала, что после операции, проведенной в январе, у неё обнаружили довольно агрессивную форму рака.
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