В Архангельск приедут тренеры по уличным видам спорта из шести районов Поморья

Со 2 по 4 декабря 25 тренеров примут участие в сборах в Молодежном центре Архангельской области.Руководитель организации «Выходи!» Юлия Бромберг рассказала, что тренерские сборы подготовят молодежь к летним занятиям на скейтбордах и самокатах.