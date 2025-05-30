Стало известно, зачем армянский снайпер из ВСУ приехал в Россию

Гражданин Армении Армен Балян, который заработал 30 тысяч долларов, участвуя в боевых действиях против РФ на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве снайпера, направлялся в Москву потратить эти деньги.
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