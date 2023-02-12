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Сталинград: забыть нельзя помнить. Где поставить запятую?

Сталинград: забыть нельзя помнить. Где поставить запятую?

На фоне военных конфликтов, землетрясений и политических скандалов во многих странах мира, в том числе и в некоторых бывших республиках СССР, практически незаметно прошел юбилей Сталинградской битвы, предопределившей исход Второй Мировой войны.

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