Сталинград: забыть нельзя помнить. Где поставить запятую?

На фоне военных конфликтов, землетрясений и политических скандалов во многих странах мира, в том числе и в некоторых бывших республиках СССР, практически незаметно прошел юбилей Сталинградской битвы, предопределившей исход Второй Мировой войны.
На фоне военных конфликтов, землетрясений и политических скандалов во многих странах мира, в том числе и в некоторых бывших республиках СССР, практически незаметно прошел юбилей Сталинградской битвы, предопределившей исход Второй Мировой войны.
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