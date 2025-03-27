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Закон, порядок, государство

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Расчет FPV-дронов 42-й мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» уничтожил блиндаж ВСУ в Запорожской области

Расчет FPV-дронов 42-й мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» уничтожил блиндаж ВСУ в Запорожской области

Благодаря профессионализму операторов, FPV-дрон, оснащенный боевой частью, успешно поразил цель. Прямое попадание привело к разрушению блиндажа и ликвидации находящегося внутри личного состава противника.

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