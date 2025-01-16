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Царьград

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В России массовые мероприятия начали прикрывать от беспилотников новыми комплексами РЭБ

В России массовые мероприятия начали прикрывать от беспилотников новыми комплексами РЭБ

"Сфера" может закрыть сразу несколько квадратных километров территории.На массированные атаки регионов России беспилотниками противника отреагировали в государственной корпорации "Ростех" и представили новый комплекс обнаружения и подавления БПЛА под названием "Сфера".

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