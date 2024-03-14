В Петербурге задержали четверых членов «Русского добровольческого корпуса»*

Российские силовики задержали в Санкт-Петербурге четверых членов организации «Русский добровольческий корпус»* (РДК*), которые планировали совершить теракт против бойцов Вооруженных сил РФ в зоне СВО на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии