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В Оптиной пустыни завершился фестиваль «Дни Достоевского»

В Оптиной пустыни завершился фестиваль «Дни Достоевского»

В Оптиной пустыни в пятый раз прошел фестиваль «Дни Достоевского». Из небольшой инициативы он превратился во всероссийский духовно-просветительский проект, объединяющий представителей культуры, духовенства, власти и гостей из разных регионов.

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