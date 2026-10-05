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Воронежские новости

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Девушка из Воронежа помогла мошеннику остаться неизвестным и попала под уголовное дело

Девушка из Воронежа помогла мошеннику остаться неизвестным и попала под уголовное дело

По версии следствия, 19-летняя жительница Воронежа решила заработать и передала свою банковскую карту Сбербанка вместе с доступом к личному кабинету другому человеку.

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