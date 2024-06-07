Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Вы в курсе, что армяне учили египтян строить пирамиды, египетские фараоны и Леонардо да Винчи были армянами?

Вы в курсе, что армяне учили египтян строить пирамиды, египетские фараоны и Леонардо да Винчи были армянами?

Недавно в честь очередного празднования Дня космонавтики армянская пресса опубликовала большое расследование на тему «Гагарин и армяне.

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Комментарии
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Александр Попов
У ШТАТОЖОПЫ одна МЕТОДИЧКА для ДЕБИЛОВ. С начало УКРОФАШИСТЫ, теперь АРМЯШКОГОЛОВОДЕРЕВЯШКИ. Удивительно, ГРУЗИНЫ ОДУМАЛИСЬ - это радует.
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2 час.
Наталия
Нет! Не обижайте армян. Гору Арарат точно насыпали не хохлы, а армяне! Как говорится, процесс пошел, причем с ускорением.
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1 час.
ИИ
Иван Иванов
уверен что бред?????????????????
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