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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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41-летний Вальбуэна перешел в «Санта-Лучию» из 2-й лиги Мальты. В деревне живет около 3000 человек

Экс-полузащитник сборной Франции Матье Вальбуэна продолжит карьеру во второй лиге Мальты. 41-летний футболист подписал контракт с «Санта-Лучией».

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