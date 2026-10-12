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Подняли вопрос защиты дата-центров

Подняли вопрос защиты дата-центров

В Минцифры заявили, что обсуждают вопрос защиты дата-центров.Очень вовремя обсуждают. Сначала дождались парочки прилетов, а потом сели обсуждать.

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