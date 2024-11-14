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Царьград

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Экономист Суворова: цены на икру к Новому году могут вырасти до 13 тыс.руб

Экономист Суворова: цены на икру к Новому году могут вырасти до 13 тыс.руб

Стоимость красной икры к Новому году может увеличиться до 13 тысяч рублей, такого роста еще не было, отметила экономист Татьяна Суворова.

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