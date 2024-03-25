Овощи можно выращивать не на грядке, а в… бутылке! Пенсионер устроил шикарный огород на балконе.

Выращивание овощей для многих огородников кажется делом немудреным. Но что делать, если, кроме балкона, в квартире нет ничего или сооружение теплицы на даче слишком накладно для семейного бюджета? Есть очень простой и дешевый способ — посадка растений в пластиковых бутылках.