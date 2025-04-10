Тренер Буцаев: минское "Динамо" прибавило благодаря тренеру, игрокам и системе

Знаменитый в прошлом отечественный хоккеист, олимпийский чемпион Альбервиля-1992 в составе национальной сборной, а также в прошлом главный тренер клубов Континентальной хоккейной лиги ЦСКА, "Сочи", "Нефтехимик", "Витязь" и "Барыс" Вячеслав Буцаев в комментарии для "Газеты.