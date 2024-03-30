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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Искусственный интеллект Voice Engine от OpenAI озвучит текст вашим голосом OpenAI предс...

Искусственный интеллект Voice Engine от OpenAI озвучит текст вашим голосом OpenAI предс...

Искусственный интеллект Voice Engine от OpenAI озвучит текст вашим голосомOpenAI представила результаты предварительного тестирования ИИ-модели Voice Engine, которая на основе 15-секундного образца может реалистично озвучить введённый текст, стараясь максимально точно передать голос и речевые особенности говорящего.

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