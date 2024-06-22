В Чистополе присоединились к акции «Света памяти»

По случаю 83-ей годовщины со Дня начала Великой Отечественной войны в 21.00 ч. сотрудники отдела МВД России по Чистопольскому району, ветераны, члены Общественного совета и правоохранительной организации ФОРПОСТ собрались возле мемориала Памяти погибшим сотрудникам в годы Великой Отечественной войны, чтобы отдать дань уважения и благодарности всем ушедшим на фронт, выстоявшим и победившим.