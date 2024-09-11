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Опубликовано видео с захваченными в плен в Курской области 8 боевиками ВСУ

Опубликовано видео с захваченными в плен в Курской области 8 боевиками ВСУ

Появились кадры сдачи в плен восьми украинских боевиков в ходе контрнаступления ВС России в Курской области.

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