К Международному дню без бумаги, который отмечают каждый четвертый четверг октября, комплекс городского хозяйства Москвы подготовил рекомендации по сбору макулатуры.
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