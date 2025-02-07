Премьер Японии: правительство привержено заключению мирного договора с Россией

Правительство Японии привержено политике заключения мирного договора с Россией. Об этом заявил японский премьер-министр Сигэру Исиба в своем видеообращении, показанном на "Общенациональном митинге за возвращение северных территорий", передает ТАСС.
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