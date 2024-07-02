Шикарный дворец, подлые дети и отец: соседи вывели Омаровых на чистую воду

Сегодня 79K прочитали Сразу после терактов в Махачкале и Дербенте 23 июня правоохранители задержали главу Сергокалинского района Магомеда Омарова — двое его сыновей, предположительно, участвовали в атаках на синагоги и православные храмы в Дагестане.
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