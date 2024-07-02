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Шикарный дворец, подлые дети и отец: соседи вывели Омаровых на чистую воду

Шикарный дворец, подлые дети и отец: соседи вывели Омаровых на чистую воду

Сегодня 79K прочитали Сразу после терактов в Махачкале и Дербенте 23 июня правоохранители задержали главу Сергокалинского района Магомеда Омарова — двое его сыновей, предположительно, участвовали в атаках на синагоги и православные храмы в Дагестане.

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Комментарии
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СБ
Сергей Бунцов
Странно, что только теперь раскрылись его деяния.
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14 час.
НК
Наталья Котельникова
А так везде
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13 час.
Майя Maja
Достали уже со своим феодальным &quot;расстройством&quot;. Доят и доят РФ. Сами, не...х..я , простите, в экономику не приносят. Только бандитизмом и убийствами занимаются. И шариат им тоже не указ. Скоты. Руки им отрубать надо.
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2 час.

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