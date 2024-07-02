Шикарный дворец, подлые дети и отец: соседи вывели Омаровых на чистую воду

Майя Maja

Достали уже со своим феодальным "расстройством". Доят и доят РФ. Сами, не...х..я , простите, в экономику не приносят. Только бандитизмом и убийствами занимаются. И шариат им тоже не указ. Скоты. Руки им отрубать надо.