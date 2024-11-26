Экс-начальник свердловского управления автодорог уехал в Донбасс от суда за взятки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноября, ФедералПресс. Суд над экс-начальником свердловского управления автодорог Вячеславом Даниловым приостановили, так как фигурант завербовался в армию и принимает участие в российской спецоперации на Украине.
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